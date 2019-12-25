شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغادر القاهرة متوجها لأديس أبابا فى رحلة مواجهة زيسكو الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة متوجهه إلى أديس أبابا فى رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصف بعدها تمكث ترانزيت ساعة ونصف قبل أن تطير إلى مدينه ندولا الزامبية فى التاسعة صباح اليوم لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى السبت المقبل فى مواجهات الجولة الثالثة من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قد أعلن عن قائمة مباراة زيسكو يونايتد وضمت كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - اسلام جابر - محمود الونش فى خط الدفاع - طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقى - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

وتوجه هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالى إلى زامبيا فى وقت سابق لترتيب كل أوضاع استقبال الفريق من حيث معاينة فندق الإقامة والملعب الذى سيتدرب عليه الفريق ويحتضن اللقاء وهو ملعب ليفى مواناواسا بالمدينة ندولة الزامبية.

وحرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على توجيه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا.

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وقام مرتضى منصور رئيس الزمالك بإجراء اتصال هاتفى باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق فى مكالمة جماعية للفريق من أجل التأكيد على مساندته لهم وان مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة الهامة امام زيسكو يونايتد الزامبى يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى منصور للاعبين، إن عليهم عدم الالتفات لأى انتقادات لهم وأنه يثق فى قدرتهم على تخطى تلك النتائج وكامل الدعم لهم منه، ووجه رئيس الزمالك الحديث إلى قادة اللاعبين فى الفريق وأصحاب الخبرات للم شمل الفريق قبل المباراة الهامة لمصالحة جماهير الزمالك، والرد على أى انتقادات بأنهم يقاتلون لأداء ما عليهم لولا بعض الظروف الأخرى الموجهة ضد النادي.

وطالب مرتضى منصور اللاعبين بالعودة من زامبيا بحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو استعادة اللقب الأفريقى بكامل الدعم للاعبين والجهاز الفني.