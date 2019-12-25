شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الأهلي مرانه ظهر اليوم، الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلاً على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس الأول في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة أمس على أن يبدأ الفريق اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتسلم رينيه فايلر تقريرًا طبيًا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين الذين غابوا عن التدريبات في الفترة الأخيرة للإصابة، كما يتسلم فايلر تقريرًا عن اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندري.

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ويُجهّز توماس بينكيل، مخطط أحمال فريق الأهلى برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، ويسعى رينيه فايلر المدير الفنى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا ومعنويًا للمرحلة المقبلة، التى تشهد مشاركة الفريق أمام بلاتينيوم يوم السبت، ثم العودة من جديد إلى مواجهات الدورى الممتاز.

وأعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن رضاه عن فوز فريقه على الاتحاد برباعية مشيدًا بحفاظ فريقه على نظافه شباكه للمرة السابعة هذا الموسم، وأشاد رينيه فايلر بفريق الاتحاد السكندري مؤكدًا أنه قدم مباراة رائعة إلا أن فريقه نجح في حسم المباراة لصالحه في النهاية.

وقال فايلر: "بطولة الدوري المصري ليست ضعيفة والأهلي لم يحسمها بعد، مؤكدًا أن أيمن أشرف مدافع الفريق من أفضل لاعبي فريقه وتغيير ديانج وقفشة جاء لأسباب فنية وليس لتعرضهما لأي إصابة".