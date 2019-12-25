شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تطير اليوم إلى زامبيا لمواجهة "زيسكو" بقائمة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير بعثة الزمالك، فجر اليوم الأربعاء، إلى زامبيا، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما السبت المقبل، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى استقر الفرنسى باتريس كارتيرون على ضم 21 لاعبًا للتواجد فى تلك المباراة وهم نفس المجموعة التى تواجدت ضمن معسكر الأبيض فى لقاء الإنتاج الحربى بالدورى وهم: "محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام فى خط الدفاع، طارق حامد، فرجاني ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى فى خط الوسط، مصطفى محمد، عمر السعيد فى خط الهجوم"، وهي نفسها قائمة مباراة الانتاج الحربي التي أقيمت أمس في الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
بعيدًا عن رحلة زامبيا، كان مجلس الزمالك أعلن القيمة المالية الجديدة لعضوية النادي وذلك بناءً على موافقة الجمعية العمومية التي أقيمت في سبتمبر الماضي وفي إطار سعي الإدارة لتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي الفترة المقبلة.
وجاءت قيمة العضويات الجديدة على النحو التالي:
مؤهل عالٍ: 200 ألف جنيه
مؤهل متوسط: 225 ألف جنيه
بدون مؤهل: 250 ألف جنيه
الفئات المستثناة: 70 ألف جنيه
كما أعلنت الإدارة عن قيمة عضويات النادي لفرعه الجديد في مدينة السادس من أكتوبر وجاءت على النحو التالي :
العضويات من 1 إلى 1000
مؤهل عال: 80 ألف جنيه
مؤهل متوسط: 100 ألف جنيه
بدون مؤهل: 120ألف جنيه
العضويات من 1001 إلى 2000
مؤهل عال: 100ألف جنيه
مؤهل متوسط: 125 ألف جنيه
بدون مؤهل: 150 ألف جنيه
العضويات من 2001 إلى 3000
مؤهل عال: 120 ألف جنيه
مؤهل متوسط: 145 ألف جنيه
بدون مؤهل: 170 ألف جنيه
العضويات من 3001 إلى 4000
مؤهل عال: 140 ألف جنيه
مؤهل متوسط: 165 ألف جنيه
بدون مؤهل: 195 ألف جنيه
العضويات من 4001 إلى 5000
مؤهل عال: 160 ألف جنيه
مؤهل متوسط: 185 ألف جنيه
بدون مؤهل: 210 آلاف جنيه
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