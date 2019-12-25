شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الأهلي مرانه ظهر اليوم ،الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلا على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس الأول في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة أمس على أن يبدأ الفريق اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.