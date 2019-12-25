شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تطير إلى زامبيا استعداداً لمواجهة زيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة الزمالك، فجر اليوم الأربعاء، إلى زامبيا، استعداداً لمواجهة زيسكو الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما السبت المقبل، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى استقر الفرنسى باتريس كارتيرون على ضم 21 لاعباً للتواجد فى تلك المباراة وهم نفس المجموعة التى تواجدت ضمن معسكر الأبيض فى لقاء الإنتاج الحربى بالدورى وهم:" محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام فى خط الدفاع، طارق حامد، فرجاني ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى فى خط الوسط، مصطفى محمد، عمر السعيد فى خط الهجوم"، وهي نفسها قائمة مباراة الانتاج الحربي التي أقيمت أمس في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الاولي برصيد 3 نقاط ، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.