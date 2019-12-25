شكرا لقرائتكم رامي ربيعة يخضع لفحص طبي قبل مران الاهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران اليوم ،الأربعاء، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة بلاتنيوم ستارزالمقرر إقامتها السبت المقبل بإستاد السلام ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني رامي ربيعة من إصابة في العضلة الخلفية، إلا أن الجهاز الطبي قلل من خطورة الإصابة مؤكداً أنها عبارة عن شد في العضلة وأنها لم تصل لدرجة التمزق.

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وفضّل الجهاز الفنى عدم المجازفة برامى ربيعة بعد إصابته أمام الإسماعيلي ولعب سعد سمير بدلا منه، كما تم استبعاد اللاعب من مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت أول أمس ،الاثنين، فى الدورى الممتاز والتى أنتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يتحدد موقف ربيعة من التدريبات والمباريات خلال مران اليوم.