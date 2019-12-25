مدير الأخضر الأولمبي: سنخوض 3 مباريات قبل كأس آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد

أوضح نايف القاضي مدير المنتخب السعودي الأولمبي أن الفريق فضل إقامة معسكر مبكر في ماليزيا وذلك بسبب فارق التوقيت بين تايلاند والسعودية، وحتى يعتاد المنتخب على الأجواء قبل خوض كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: فارق التوقيت ما بين السعودية وتايلاند جعلنا نتجه إلى خوض معسكر مبكر في ماليزيا قبل البطولة الآسيوية المؤهلة إلى الأولمبياد، والمدرب أراد الوقوف على جاهزية اللاعبين خاصة وأنهم لا يشاركون مع الأندية في الدوري، وهم بحاجة إلى خوض مباريات عديدة قبل البطولة، والجميع عازم على تحقيق الهدف المنشود.

وأضاف:لا توجد مشاكل مع الأندية والجميع تجاوب معنا، ولدينا 3 مباريات ودية ضد الأردن وكوريا الجنوبية في 27 و 31 ديسمبر في ماليزيا، والثالثة أمام تايلاند في تايلاند بتاريخ 3 يناير.

وواصل:مجموعتنا تعتبر الأقوى، والمدرب تابع جميع المنتخبات منذ سحب القرعة للوقوف على نقاط القوة والضعف.