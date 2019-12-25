حشر آل مكتوم: «مبادلة العالمية للتنس» بصمة إماراتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس النجاح الباهر الذي حققته النسخة الجديدة لبطولة مبادلة العالمية للتنس والتي توج الإسباني نادال بطلاً لها في مجمع التنس الدولي في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة أبطال العالم بالتنس.

وتقدم الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لدعم سموه لرياضة التنس والتشجيع على تطورها بشكل بارز، متمنياً لبطولة مبادلة العالمية للتنس مواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاح في النسخ المقبلة وبما يعكس مكانة الإمارات في جميع الجوانب ومنها في الجانب الرياضي.

وثمن الشيخ حشر آل مكتوم ما أسفرت عنه البطولة من مكاسب، مؤكداً أن التنظيم الاحترافي المبهر شكل إضافة كبيرة للنجاحات التنظيمية الكبرى لدولة الإمارات، وشدد على أن بطولة مبادلة العالمية للتنس أضافت روحاً جديدة لمحبي رياضة التنس في الإمارات، وهو ما كشف عنه الحضور الجماهيري الكبير والإقبال على متابعة منافسات البطولة، مؤكداً أن اتحاد التنس يدعم جميع البطولات الدولية التي تقام على أرض الإمارات لما لها من دور بارز ومهم في تنشيط الرياضة الإماراتية والدولية.

ووجه الشيخ حشر آل مكتوم اللجنة الفنية في اتحاد تنس الإمارات إلى دراسة المكاسب الفنية والتنظيمية التي أسفرت عنها «مبادلة» وانعكاساتها المستقبلية على النهوض بتنس الإمارات للارتقاء به.

كما أثنى رئيس الاتحاد على الجهود التي بذلها كادر الاتحاد من حكام وإداريين بالمساهمة بدورهم في نجاح المنافسات.