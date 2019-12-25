شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العالم في ضيافة مؤتمر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن استمرار التسجيل لحضور الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي في 28 الحالي في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، التي تستضيف مشاهير كرة القدم من لاعبين وإداريين ومدربين.
ويستمر التسجيل حتى الساعة العاشرة من مساء يوم غد الخميس 26 ديسمبر الجاري عبر الموقع www.dubaiisc.ae لمختلف الفئات الراغبة في حضور المؤتمر، الذي تتكامل جلساته لتشكل معاً بعضاً من مسرعات المستقبل لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات والعالم، كما تسلط الضوء على التجارب الناجحة التي تمثل نموذجاً ناجحاً لتحقيق التطوير من خلال التطبيق الصحيح للاحتراف واستخدام مسرعات المستقبل لتحقيق الأهداف المنشودة.
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