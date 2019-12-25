«بعد تعادل الزمالك مع الانتاج»...«أحمد موسى» ساخرًا : «نفسى الزمالك يكسب»

قال الإعلامى أحمد موسى،تعليقًا على أداء لاعبى نادى الزمالك بعد التعادل السلبى أمام الإنتاج الحربى، : هناك مشكلة حقيقة فى الفريق.

وتابع "موسي" خلال تقديم برنامج "علي مسؤليتي", والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الزمالك يعاني رغم امتلاكه لاعبين دفع فيهم عشرات الملايين, أنا صعبان عليا جمهور الزمالك، نفسهم يفوزوا، إيه اللي بيحصل

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مضيفا : هناك أزمة حقيقة يمر بها اللاعبين والجهاز الفنى، وطالب "موسي" بالبحث عن المشكلة وسرعة حلها.