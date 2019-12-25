قال الإعلامى أحمد موسى،تعليقًا على أداء لاعبى نادى الزمالك بعد التعادل السلبى أمام الإنتاج الحربى، : هناك مشكلة حقيقة فى الفريق.
وتابع "موسي" خلال تقديم برنامج "علي مسؤليتي", والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الزمالك يعاني رغم امتلاكه لاعبين دفع فيهم عشرات الملايين, أنا صعبان عليا جمهور الزمالك، نفسهم يفوزوا، إيه اللي بيحصل
مضيفا : هناك أزمة حقيقة يمر بها اللاعبين والجهاز الفنى، وطالب "موسي" بالبحث عن المشكلة وسرعة حلها.
كانت هذه تفاصيل خبر «بعد تعادل الزمالك مع الانتاج»...«أحمد موسى» ساخرًا : «نفسى الزمالك يكسب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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