شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يطير إلى صربيا لإقامة معسكر خارجى استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر القاهرة فجر اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الأول لكرة اليد إلى صربيا لخوض المعسكر التدريبي الأول استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا الشهر المقبل التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 15 حتى 25 يناير الجاري.

ويتخلل معسكر المنتخب الوطني مباراتان وديتان أمام المنتخب الصربي يومي 28 و29 من الشهر الجاري تزامنًا مع العيد الوطني للاتحاد الصربي بعد مرور 70 سنة على تأسيسه.

ومن المقرر أن تشهد وديتا المنتخب أمام المنتخب الصربي تجربة بعض اللاعبين ممن تم تصعيدهم فى القوام الرئيسي للمنتخب الوطني وعددهم 6 لاعبين.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني من المهندس هشام نصر رئيسًا للبعثة وعلاء السيد رئيس لجنة الفرق القومية ونور أبو زيد مديرًا إداريًا ومحمد شوقي طبيبًا بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو ومعه حسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين وأنطونيو كارتنينو مدربًا للأحمال وفينيو لوسر مدربًا لحراس المرمي بالإضافة للاعبين كريم هنداوي ومحمد علي وعصام الطيار لحراسة المرمي وأحمد الأحمر وسيف الدرع ووسام نوار وممدوح هاشم ويحيي الدرع ومحمد سند وأكرم يسري ويحيي خالد ومحسن رمضان وأحمد خيري وأحمد هشام السيد وعلي زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري واحمد عادل وخالد وليد.

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من جانبه قال الإسبانى جارسيا، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، إنه يضع فى حساباته الضغط الجماهيرى المتوقع لمنتخب تونس على ملعب رادس فى البطولة الأفريقية المقبلة، المحدد لها الفترة من 15 حتى 25 يناير الجارى، موضحًا أن البطل يفوز فى أى مكان وتحت أى ضغوط .

وأضاف روبيرتو جارسيا أنه يسعى بقوة لتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو من ملعب رادس، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يتعامل مع الضغط الجماهيرى أيًا كان، وهو ما يريد أن ينقله للاعبيه بهدف التغلب على تلك المواقف الصعبة داخل الملعب خلال فترات الإعداد سواء فى المعسكرات الداخلية أو الخارجية.

وأشار المدير الفنى إلى أن خطته الفنية ترتكز على تحفيظ مهام ودور كل لاعب وفقًا لمركزه داخل الملعب فى المقام الأول، بالإضافة إلى زيادة التركيز لتنفيذ تلك المهام والجمل الفنية لاختراق دفاعات المنافس، وهو الأمر الذى سيقلل بدوره الضغط الجماهيري على لاعبي منتخب مصر داخل الملعب لأن إفساد هجوم الخصم وضرب دفاعاته من أهم النقاط التى تساعد فى إحباط معنوياته خاصة أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره التى تؤازره بقوة لتحقيق الفوز.

واختتم المدير الفنى تصريحاته موضحًا أنه يثق فى قدرات لاعبيه الفنية والذهنية فى التعامل مع الفرق المنافسة، مشيرًا إلى أن منتخب يمتلك عناصر متميزة تستطيع اقتناص بطولة أفريقيا من ملعب رادس والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية مباشرة دون الدخول فى تصفيات الملحق الأوروبى والأمريكى الجنوبى.