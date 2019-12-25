شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: هدف "قفشة" الوحيد الذى احتسب خطأ..والحديث عن المجاملات حجة البليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك هدفا واحدا غير صحيح تم احتسابه نتيجة خطأ تحكيمى فى بطولة للدورى المصرى الممتاز خلال الموسم الجارى (2019-2020)، وهو هدف محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وقال الغندور "تلك الحالة يعتبرونها فى الدوريات الأوروبية الكبرى دقيقة للغاية، وبالتالى يجب أن ندعم قرارات الحكم فى مثل هذه الحالات"، ومتابعاً "نحتاج فى الوقت الحالى إلى الحكم الذى يسعى لاتخاذ القرارات الصعبة، وهو ما يجب تواجده فى الدورى المصري".

يذكر أن الأهلى فاز على الاتحاد يوم الإثنين برباعية دون رد فى الجولة العاشرة من الدورى فى استاد القاهرة.

وتابع الغندور، فى برنامج "ملعب أون" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون سبورت": "إذا تم الضغط على من قبل اتحاد الكرة للإستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات فى الدورى دون رغبتى باستثناء لقاء القمة سأستقيل من منصبي".

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وأضاف ، "اتحاد الكرة قام بعمل تأمين على الحكام فى 2005 لكنه ألغى بعد رحيلى عن رئاسة لجنة الحكام".

وأوضح جمال الغندور : "هناك ثواب وعقاب ولكن ليس كما يظنه الناس بأننا نجتمع خصيصًا لنضع قرارًا، هذه الأشياء غير معلنة".

وأردف : "اللى بيتكلم عن أبناء الحكام والمجاملات والأقارب والكلام ده مش هسميه غير "حجة البليد" وكلام خايب .. هو عايز يحرج جمال الغندور ومش لاقى حاجة يقولها غير دي"

وتابع رئيس لجنة الحكام ، "حكم الدورى الممتاز يتقاضى 5000 الاف جنيه عن المباراة، وحكم الدرجة الثالثة يتقاضى 800 جنيه، وهم من يتحملون بدل الإنتقال"

وأتم الغندور ، "التصريحات التى تهاجم التحكيم تغضبنى بشدة، أقبل الإنتقادات التى تستند لوقائع فقط وليست المرسلة"