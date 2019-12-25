شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يستعد لموجهة تنزانيا في بطولة شمال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتترأس الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة المنتخب، وتضم البعثة 21 لاعبة، وهم: إلهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم وندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريك وهاجر أحمد وشروق إبراهيم وأمل نصر وإيمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت وإسراء فرج وبسمة محمد وأميرة محمد وندى الغريب وهاجر أحمد ونادية رمضان المحترفة بالدوري الأمريكي، فيما يضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف ومصطفى منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط أحمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد إداري، كما يضم الجهاز الطبي الدكتور أحمد بسيوني والدكتورة هبة الله محمود وشريف عبد النعيم مسئول المهمات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أجرى قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة والتى تقام بنظام خروج المغلوب، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مواجهة منتخب المغرب. Advertisements وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الذهاب بمصر أحد أيام 17 ، 18 ، 19 يناير المقبل، وتقام مباراة العودة بالمغرب أحد أيام 31 يناير 1 و 2 فبراير على أن يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر. ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب.

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