شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائمة فريقة أمام زيسكو الزامبي ، فى بطولة دورى ابطال افريقيا ، حيث يحل الزمالك ضيفا على زيسكو يوم السبت المقبل 29 ديسمبر الجاري، في الجولة الثالثة من دورى المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، وجاءت قائمة الزمالك لمباراة زيسكو كالتالي .. محمد عواد،محمد ابو جبل،محمد صبحى ، محمود علاء،محمد عبد الغنى،محمود الونش،محمد عبد السلام،حازم امام،محمد عبد الشافى، اسلام جابر،طارق حامد،فرجانى ساسى،محمد حسن،أحمد سيد زيزو،يوسف اوباما،اشرف بن شرقى،محمد اوناجم،مصطفى فتحى،كريم بامبو،مصطفى محمد،عمر السعيد.

وحرص هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي على القيام بجولة في ملعب مباراة فريقهم ضد زيسكو يونايتد.

وتواجد الثنائي في ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية والذي ستقام عليه مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة اقامتها يوم السبت المقبل.

ووصف زادة، الملعب بأن أرضيته عشبية جيدة ويتسع لـ ٤٠ ألف مشجع.

Advertisements