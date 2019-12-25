سوبر كورة.. صدفة تجعل مرتضى منصور يحضر مباراة الإنتاج للموسم الثانى رغم الإيقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانى على التوالى يحضر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مباراة فريقه ضد الإنتاج الحربي وهو صادر بحقه قرار الإيقاف من قبل سواء لجنة الانضباط باتحاد الكرة أو اللجنة الأولمبية بقيادة هشام حطب في مصادفة غريبة تحدث لأول مرة في تاريخ الدورى المصرى الممتاز أن يتلقى رئيس نادى قراراً تأديبياً من جهات رياضية ويحضر أمام نفس الفريق بنفس البطولة، وهو الأمر الذي صاحب تعادل الفريق الكروي الأول سلبياً اليوم في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحضر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى مقصورة استاد السلام لمشاهدة مباراة فريق الكرة الأول بالنادى الأبيض أمام الإنتاج الحربى، التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وعلق رئيس القلعة البيضاء على حضوره المباراة رغم عقوبة لجنة الانضباط باتحاد الكرة وايقافه عن حضور 3 مباريات، قائلاً: "بعد الماتش في بيان والمهم نكسب ربنا يوفقهم في المباراة". لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا

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