سوبر كورة.. صدفة تجعل مرتضى منصور يحضر مباراة الإنتاج للموسم الثانى رغم الإيقاف

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وحضر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى مقصورة استاد السلام لمشاهدة مباراة فريق الكرة الأول بالنادى الأبيض أمام الإنتاج الحربى، التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وعلق رئيس القلعة البيضاء على حضوره المباراة رغم عقوبة لجنة الانضباط باتحاد الكرة وايقافه عن حضور 3 مباريات، قائلاً: "بعد الماتش في بيان والمهم نكسب ربنا يوفقهم في المباراة".
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