"مش عارف تكسب الإنتاج هتاخد الدوري؟".. رضا عبد العال يُعلق على تعادل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استنكر رضا عبد العال، المدير الفني لنادي بلدية المحلة ونجم الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر به لاعبو الزمالك أمام نظيرهم الإنتاج الحربي.

الزمالك سقط في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

رضا عبد العال، طالب رئيس الزمالك، مرتضى منصور، بفسخ تعاقد ناديه مع لاعبي الفريق وتصعيد 5 أو 6 لاعبين من قطاع الناشئين فلايوجد ما يبكي عليه خلال الموسم الجاري.

الزمالك جمع من 9 مباريات ببطولة الدوري 15 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن غريمه، المتصدر بـ 24 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

Advertisements

المدير الفني لنادي بلدية المحلة، أضاف خلال مقطع فيديو نشره على قناته بموقع يوتيوب:"كيف سنبرر تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي لو لم تستطع الفوز أمام الإنتاج فكيف ستفوز بالدوري.. هل هذا فريق قادر على التتويج باللقب؟ الحمدلله على تتويج الزمالك بالكأس".

استنكر أيضًا رضا عبد العال، بعض التغييرات الفنية لكارتيرون، المدير الفني للزمالك:"بعد ما أخرجت مصطفى محمد شاهدنا أكثر من عرضية فلماذا استبدلته ولماذا لم يلعب بجواره كريم بامبو، ما المميز في أوناجم ليُشارك ولماذا لا تدفع بمصطفى محمد في مثل هذه المباراة بدلًا من الدفع به أمام سموحة الذي دافع لأول مرة تحت قيادة حسام حسن".

وأتم المدير الفني لبلدية المحلية حديثه باستنكار عدم وجود بديل لحازم إمام ولجوء كارتيرون لمدافع لسد الثغرة بدلًا من تصعيد ناشيء.