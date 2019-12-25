مرتضى منصور يعلق على قرار إيقافه ضمن 10 رسائل نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار إيقافه من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، موجها اللوم إلى السحر بعد سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي مع الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وصدر قرار من لجنة الانضباط بإيقاف مرتضى منصور لمدة ثلاث مباريات ومنعه من حضور مواجهات فريقه في الملعب، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

وتعادل الزمالك مساء الثلاثاء مع الإنتاج الحربي (0-0) في الجولة العاشرة للدوري ليهدر الفريق الأبيض النقطة الـ12 بعد خوض تسع مباريات، بعد خسارته من طلائع الجيش وتعادله مع سموحة بالجولتين السابقتين.

وجاءت رسائل مرتضى منصور في مقطع فيديو بثه عبر "يوتيوب" كالتالي:

- قلت لسيادة اللواء رئيس نادي الإنتاج الحربي قبل المباراة إن الزمالك لن يسجل لأن الشبكة (مقفولة) بسحر أسود، والسبب في ذلك يعود إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي بجانب هاني العتال وممدوح عباس.

- مع احترامي للأهلي وجماهيره، لأول مرة يحقق 8 انتصارات متتالية وتستقبل شباكه هدفا وحيدا، فايلر الفاشل في حالة ذهول بعدما خسر 18 مباراة قبل قيادة الفريق الأحمر، إنها ليست رياضة بل كفر وأصبح سحرًا.

- لم ير الحكم ركلة الجزاء التي كانت يجب أن تُحتسب للزمالك والتي كانت ستفتح المباراة، كما أن طارق مجدي حكم مباراة الأهلي والاتحاد لم يشاهد الذي سجله أحمد رفعت، كما أن الأهلي سجل هدفه الأول بعد نهاية الوقت الضائع.

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- كيف يخسر الأهلي بالخمسة من صنداونز في جنوب أفريقيا ويفوز الآن في 8 مباريات ويستقبل هدفا وحيدا، لن أحاسب أولادي اللاعبون الذين بيبذلون كل جهدهم ويصلون إلى المرمى دون تسجيل أهداف باستثناء 3 مرهقين.

- الفريق الذي يملك الساحر الأقوى يفوز، ولست حزينا من اللاعبين ولا أريد إحباطهم وأقول أن (الدوري راح)، نلعب حتى آخر لحظة بشرف.

- لا أريد مهاجمة قرار لجنة الانضباط بإيقافي لأن القاضي هو من قرر ذلك، لكني سأعلمه القانون وسأقوم بشكواه لوزير العدل بعد اعتداءه على الدستور والقانون وقانون الرياضة والقضاء المصري، لأنه لا يجوز لهيئة معاقبة هيئة.

- بعيدا عن الحصانة، اللجنة الأولمبية قررت إيقافي عامين ورفعت قضية في المحكمة القضاء الإداري وفزت بها، سيتم محاسبتكم على هذا القرار بسبب عدم الالتزام بأحكام القضاء وقانون الرياضة ومجلس النواب.

- اتحاد الكرة تم تعيينه من أجانب وأنا منتخب من جمعية عمومية مصرية، لا أريد سماع صوتك أنت أو لجنتك، لا تجرؤ ولا تملك إيقافي.

- لدي حصانتين، موضوعية وإجرائية، الأولى تتيح لي الحديث عن أي شيء تحت قبة البرلمان دون اتخاذ أي قرار ضدي، والإجرائية لا يجوز توقيع أي عقوبة تأديبية أو جنائية إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وفقا للدستور والقانون.

- عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإداراة اتحاد الكرة زملكاوي، وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات زملكاوي، ومن أصدر القرار زملكاوي، ماذا تريدون من نادي الزمالك؟