غياب حازم إمام.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك في مواجهة زيسكو بزامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:



أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الثالة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة مرمى:محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، إسلام جابر، محمود الونش.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفي فتحي.

خط الهجوم:مصطفي محمد - عمر السعيد.

وتشهد القائمة غياب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك الذي أُصيب في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي.

الزمالك يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره مازيمبي، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة بفارق الأهداف عن نظيره بريميرو دي أوغوستو متذيل المجموعة.