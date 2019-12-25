الغندور: الهدف الوحيد غير الصحيح هذا الموسم كان للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك هدف واحد غير صحيح تم احتسابه نتيجة خطأ تحكيمي في بطولة للدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري (2019-2020).

وقال الغندور، في ضيافة قناة "أون سبورت": "هناك هدف وحيد غير صحيح حتى الآن وهو هدف الأهلي أمام الاتحاد السكندري"، وهو الهدف الثاني الذي أثبتت الإعادة التلفزيونية عدم صحته بداعي التسلل.

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وأضاف: "تلك الحالة يعتبرونها في الدوريات الأوروبية الكبرى دقيقة للغاية، وبالتالي يجب أن ندعم قرارات الحكم في مثل هذه الحالات".

وتابع: "نحتاج في الوقت الحالي إلى الحكم الذي يسعى لاتخاذ القرارات الصعبة، وهو ما يجب تواجده في الدوري المصري".

وأتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته قائلا: "إذا تم الضغط عليّ من قبل اتحاد الكرة للاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات في الدوري دون رغبتي باستثناء لقاء القمة سأستقيل من منصبي".