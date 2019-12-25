حالة تحكيمية بمباراة الزمالك والإنتاج تثير جدلا بين الخبراء ولاعبين قدامى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شهد ستديو قناة اون سبورت لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي حالة جدل بعد انتهاء اللقاء، والذي خيم عليه التعادل السلبي بين الفريقين.

وسادت حالة من الجدول حول احقية نادي الزمالك في ركلة جزاء لصالح أحمد سيد زيزو بعد عرقلة من جانب باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي.

ومن جانبه أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، أن الزمالك لم يستحق في هذه اللعبة ركلة جزاء، معللا موقفه بأن قدم لاعب الإنتاج الحربي سبقت "زيزو" وأطاحت بالكرة خارج الملعب.

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وعلى الجانب الأخر اعترض كل من محمد أبو العلا وأيمن يونس، لاعبا الزمالك السابقين، على رأي الخبير التحكيمي، مؤكدين أن الركلة كانت تشير لضرورة احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض.

وفي نفس السياق يرى سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، أن الحكم أحمد الغندور، حرم الزمالك من ركلة جزاء صحيحة خلال مواجهة الفريق أمام الإنتاج الحربي.

وأكد الحكم الدولي السابق عبر قناة تايم سبورتس، أن الزمالك كان له ركلة جزاء صحيحة بعدما تدخل اللاعب باسم مرسي ضد اللاعب "زيزو" وحرمه من لعب الكرة داخل منطقة الجزاء.