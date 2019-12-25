"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك في مواجهة زيسكو بزامبيا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى زامبيا استعدادا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الثالة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل. وضمت القائمة اللاعبين: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبدالسلام - محمد عبدالشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحي في خط الوسط مصطفلا محمد - عمر السعيد في خط الهجوم. الونش في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحي في خط الوسط مصطفلا محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

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