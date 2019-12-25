طبيب الزمالك يوضح حجم إصابة حازم إمام

تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة في مباراة الإنتاج الحربي بمسابقة الدوري المصري، وعليه يغيب عن

قائمة الفريق المتجهه إلى زامبيا فجر غدا الأربعاء لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، بالمباراة المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة لدوري المجموعات.

وأوضح الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، أن حازم إمام يعاني من شد في السمانة بالقدم اليسرى وسيخضع لأشعة مساء الأربعاء لتحديد موعد عودتة للتدريبات.