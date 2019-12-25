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منتخب السيدات يواصل استعداداته لمواجهة تنزانيا ببطولة شمال أفريقيا

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ادي منتخبنا الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف مرانه اليوم استعدادا لمواجهة المنتخب التنزاني بعد غدا الخميس في الجولة الثالثة في بطولة شمال افريقيا الودية المقامة

بالجزائر .

 وبدأ الذي استمر لمدة ساعة بإجراء الاحماء وبعض التدريبات البدنية ثم الجانب الفني الذي اشتمل علي النواحي الخططية وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية

الهجومية وكيفية اختراق دفاعات الخصم من الاجناب عن طريق الكرات العرضية وتحركات المهاجمين وكيفية التعامل معها من جانب المدافعين.

 واختتم المران بتقسيمه بين اللاعبات واطمان الجهاز الفني علي جاهزية الجميع وعقب المران توجهت البعثة لأحد المولات القريبة من فندق الإقامة للتسوق.

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