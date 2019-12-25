شاهد.. جماهير الإسماعيلي تشن هجومًا عنيفًا على إبراهيم عثمان

شن جمهور الإسماعيلي هجومًا عنيفًا على إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، بعد تراجع مستوى الفريق الكبير خلال الفترة الماضية، حيث دشنت جماهير الدراويش هاشتاج علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يطلبون اللواء شريف فهمي بشارة محافظ إسماعيلية برحيل ابراهيم عثمان.

ومن المقرر أن يجتمع غداً الاربعاء محافظ اسماعيلية بعثمان لمناقشة بعض الأمور التي تتعلق بالنادي.

ويرغب جماهير الإسماعيلي في رحيل مجلس ادارة عثمان بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الماضية وبعد الدراويش عن المنافسة وفقدان مكانته وسط الكبار.



وشن جمهور الدراويش هجوما علي عثمان بسبب عدم تواجد مدير فني للفريق الأول وفقدان بعض المراكز وتواجد لاعبين غير قادرين على اللعب باسم الإسماعيلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 والتعادل في مباراة وحيدة.