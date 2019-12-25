مصدر باتحاد الكرة يكشف موقف مرتضى منصور بعد حضوره لمباراة الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن موقف لجنة الانضباط من مرتضى منصور رئيس الزمالك بعدما خالف قرار اللجنة بايقافه وحضر لقاء الفريق الأبيض مع الانتاج الحربي في الدوري.

قال المصدر، ان اللجنة ستبحث تغليظ

العقوبة وفقا للائحة بشأن مخالفة قرارات الانضباط، وتحديدا المادة 30 من اللائحة.

تواجد مرتضى منصور، في مدرجات ستاد السلام، رغم صدور قرار تجاهه من

لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بإيقافه عن حضور أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وصدرت العقوبة تجاه رئيس الزمالك على خلفية انتقاده حكم مباراة فريقه أمام سموحة الأخيرة بالدوري، بالإضافة إلى مهاجمته لجنة الحكام في الجبلاية برئاسة جمال الغندور.

