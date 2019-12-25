نتائج الإجتماع الرابع لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات

اطلع المجلس علي التقرير المالي الرابع من عام 2019 نتائج المنتخبات السعودية للعام 2019 المشاركة المجتمعية للربع الاخير. كما بارك المجلس الجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والدعم اللوجيستي الاستكمال مراحل استضافة طوائف السعودية الدولي للدراجات، والخطوات الاستباقية من اللجان العامة في الاستفاقات الدولية للدراجات. العامة في الاستفاقات الدولية للدراجات. كما قرر المجلس اعتماد استراتيجيات تطوير لجنة الهواة ولجنة التسويق، وقيم المجلس اللجان الداخلية ومراكز التدريب والدوارت التدريبة للحكام والمدربين.

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