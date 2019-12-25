باسم مرسي:"لم تتح لي فرصة حقيقة أمام مرمى الزمالك"

أكد باسم مرسي لاعب فريق الإنتاج الحربي أن فريقه نجح في تحقيق تعادل بطعم الفوز، أمام فريق كبير بحجم الزمالك، وكان الأقرب لخطف هدف الفوز.

جاء ذلك خلال تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب انتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي مباشرة حيث قال:"حققنا تعادل بطعم الفوز أمام الزمالك،

ورابع مباراة نخوضها بدون خسارة، وعملنا مجهودًا كبيرًا حيث الفوز على طنطا وأسوان".

وأضاف لاعب الإنتاج الحربي أنه لم تتح له فرصة حقيقية أمام مرمى الزمالك للتسجيل.

وتعادل فريق الإنتاج الحربي أمام نظيره الزمالك بدون أهداف، في

المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى 15 نقطة، واستمر في المركز الرابع وأهدر 12 نقطة في 9 مباريات، وباتت فرصته في المنافسة بقوة على القمة في غاية الصعوبة، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 15 نقطة في المركز الخامس.