تعرف على نتائج سباق الدراجات بالإمارات

نظم اتحاد الامارات للدراجات مساء اليوم في مدينة تلال بامارة الشارقة سباق الفردي العام لفئتي الاشبال لمسافة 15 كم والبراعم لمسافة 10 كلم على شكل دورات و شارك في السباق 109 دراج يمثلون 13 نادي .

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي في سباق فئة الاشبال استطاع دراج نادي دبا الحصن يوسف جعفر الفوز بالمركز الاول و حصل على ذهبية السباق بزمن وقدره 24 دقيقة و 41 ثانية وبمعدل سرعة بلغت 34 كلم \ الساعة ، ونال المركز الثاني دراج نادي

التعاون عمر عيسى وحصل على فضية السباق ، وحاز دراج نادي ابوظبي محمد المنهالي على المركز الثالث وبرونزية السباق.وفي السباق الثاني لفئة الاشبال استطاع دراج نادي الشارقة سلمان منصوري الفوز في المركز الاول بزمن وقدره 16 دقيقة و 3 ثواني وبمعدل سرعة بلغ 31 كلم / الساعة و حصل على ذهبية السباق ونال دراج نادي دبا الحصن محمد محمد صبحي نبهان المركز الثاني وفضية السباق ، وحاز دراج نادي الحمرية عمران الكتبي على المركز الثالث وبرونزية السباق.

وفي نهاية السباق قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي و رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ، ونايف جكة الامين العام المساعد بتتويج الفائزين بالسباق ،،

وقدم عبدالكريم الزرعوني الشكر لادارة المرور والدوريات أنجاد الطرق الخارجية بشرطة الشارقة على تأمين طريق السباق ، وكذلك قدم الشكر لادارة مشروع مدينة تلال في امارة الشارقة على استضافة السباق، قام بتحكيم السباق الحكم العام عبدالله الحوسني والحكم الثاني وليد الشامسي ، وحكم الوصول سيف الشرقي ، والحكم الثالث علي اليعربي و الحكام المساعدين علي الظنحاني وامير السيد و عبيد غريب و ياسر ريان وشيماء الريامي وساره قايد و عائشة عبدالله.