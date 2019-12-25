انبي في معسكر مغلق استعدادا للقاء الحدود

دخل فريق انبي في معسكر مغلق بفندق النادى بعد مران اليوم استعدادا للقاء حرس الحدود غدا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة العاشرة للدوري الممتاز. الجولة العاشرة للدوري الممتاز. واختار حلمى طولان المدير الفني 22 لاعبا للقاء الغد وذلك عقب مران اليوم الغد وذلك عقب مران اليوم يذكر ان انبي يحتل في المركز الثامن برصيد 13 نقطة بينما حرس الحدود في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

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