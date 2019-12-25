باسم مرسي: هدفي العودة للمنتخب المصري ونادي الزمالك

أبدى باسم مرسي مهاجم الفريق الأول بنادي الأنتاج الحربي، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه خلال مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز، وأنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال باسم مرسي، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء :”قدمنا مستوى متميز في مباراة اليوم، ونجحنا في الحصول على نقطة من فريق كبير بحجم نادي الزمالك”.

وأضاف: “كنا قريبين من تحقيق الفوز على الزمالك ولكن لم نستغل الفرص التي اتيحت لنا”.

وأوضح :”الزمالك يواجه سوء توفيق في المباريات الماضية، وأتمنى أن يستعيد ذاكرة الإنتصارات سريعاً”.

وتابع: “راض عن الأداء الذي ظهرت عليه خلال مباراة الزمالك، هدفي هذا الموسم، هو أستعادة المستوى الذي كنت عليه في الفترة الماضية والأنضمام للمنتخب المصري والعودة للنادي الأبيض، مرة أخرى”.