رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة طلائع الجيش ضد المصري

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يستضيف نادي طلائع الجيش اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، نظيره فريق المصري البورسعيدي، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، بملعب السويس الجديد.

ويسعى فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق يحيى للفوز على المصري وإستغلال حالته الفنية المهتزة في الوقت الحالي، من أجل تجاوز الهزيمة الأخيرة للفريق ضد الجونة.

في المقابل لا يمر الفريق البورسعيدي بأفضل أحواله في الفترة الحالية، في ظل غياب الفوز عن الفريق لمدة شهرين في الدوري الممتاز، حيث يعود آخر فوز للقلعة الخضراء ليوم 21 أكتوبر الماضي أمام نادي مصر، حين فاز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

وكانت آخر مواجهات المصري في الدوري الممتاز أمام بيراميدز السبت الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ترتيب طلائع الجيش والمصري قبل مواجهة اليوم

يتواجد نادي طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، جمعها من فوز وحيد و 4 تعادلات وثلاث هزائم.

فيما يحتل النادي المصري المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، جمعها من فوزين وتعادلين و 4 هزائم.

التشكيل الموقع لمباراة طلائع الجيش ضد المصري

من المتوقع أن يبدأ المدرب طارق يحيى مباراة المصري بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد بسام

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خط الدفاع: أحمد علاء الدين – خالد سطوحي – على الفيل – عاصم صلاح

خط الوسط: مهند لاشين – فرانك ستيفين نجونجا – محمد شحاتة – أحمد سمير – كريم طارق

خط الهجوم: ناصر منسي.

بينما من المحتمل أن يدفع إيهاب جلال المدير الفني للمصري بالأسماء التالية

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي – حسن علي – أحمد شوشة – بهاء مجدي

خط الوسط: سعيد أوسيمبوري – إيزي إيميكا – فريد شوقي

خط الهجوم: مفتاح طقطق – محمود وادي – حسين رجب.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد المصري والقنوات الناقلة لها

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناتي ON Sports HD وقناة TIME Sports HD.