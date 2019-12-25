رياضة | تعليق ناري من نجم الزمالك السابق بعد التعادل مع الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من نجم الزمالك السابق بعد التعادل مع الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عن استياؤه عقب تعادل الفريق مع الإنتاج الحربي في الدوري ومواصلة مسلسل نزيف النقاط

وقال جعفر في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"لاعبو الزمالك لم يستطيعوا استثمار الفرص أمام الإنتاج الحربي وأحيي الإنتاج الحربي على آداؤهم الدفاعي في المباراة اليوم".

وأضاف :"لا يوجد ما يسمى بعهد الولاء والانتماء في الوقت الحالي لأنه انتهى وما يمر به الزمالك هذا الموسم مر به الأهلي في الموسم الماضي".

وتابع :"يجب الجلوس مع اللاعبين لاكسابهم الثقة وليس من الضروري أن يكون رئيس النادي، من الممكن أن يكون أحد اللاعبين الذين مروا بنفس ظروفهم".

وأردف قائلا :"الزمالك يحتاج لجنة كرة من اللاعبين السابقين وليسوا من أصحاب المهن الأخرى".

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وعن مساهمته وحسن شحاته في دعم الفريق، قال جعفر :" لا نستطيع فرض أنفسنا على أحد لأننا لدينا كرامة وتاريخ ويجب أن نعطي نصائح مفيدة للفريق وليس نصائح ترضي مجلس الإدارة ويجب أن يحدث وفاق بين إدارة الزمالك ونجوم الزمالك السابق".

واستطرد قائلا :"يجب أن يتولى ملف الكرة نجم كرة سابق وكبير وتاريخه مبهر حتى يجبر اللاعبين على احترامه والتحدث معه مثل حسن شحاته أو أيمن يونس أو حازم إمام".

وواصل :"يجب أن يسمح رئيس الزمالك بدخول نجوم النادي السابقين للنادي ولا يصح أن يتم وصف لاعبين تاريخهم لم يتعد موسم أو اثنين برموز النادي".

وأضاف :"لا يوجد ما يسمى بالسحر في كرة القدم، وكرة القدم ليست مبررات وإنما قدرات وإمكانيات".

وتابع :"البطولات الحقيقية لأي نادي هي بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا".

واختتم جعفر تصريحاته قائلاً :"لن أعمل في مجال كرة القدم سواء على المستويين الفني أو الإداري لأني رجل صاحب حق ولا أعمل من أجل المال وإنما اعمل من أجل النادي".