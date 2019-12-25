رياضة | خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن قرار حكم مباراة الزمالك والإنتاج "المثير للجدل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن قرار حكم مباراة الزمالك والإنتاج "المثير للجدل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الخبير التحكيمي أحمد الشناوي على قرار حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ، أحمد الغندور بعد احتساب ركلة جزاء لصالح القلعة البيضاء.

وكان الحكم احتسب ركلة ركنية بعد تدخل من باسم مرسي نجم الإنتاج الحربي ضد أحمد سيد زيزو ، وبعدها طالب نجوم الزمالك بركلة جزاء لكن أحمد الغندور لم يعر لها اهتماما.

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وقال الشناوي في تصريحاته عقب المباراة عبر قناة "أون سبورت" قرار أحمد الغندور بشأن لعبة أحمد سيد زيزو صحيح للغاية ولا توجد شبهة لاحتساب ركلة الجزاء".

وأشار الشناوي إلى أن تدخل باسم مرسي كان على الكرة وحصل عليها قبل أحمد سيد زيزو ، لذلك فإن قرار الحكم أحمد الغندور صحيح.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.