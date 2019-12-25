رياضة | أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: كهربا يُشعل أزمة بالقلعة الحمراء.. وحسم الصفقة الشتوية الثانية.. وفايلر يطرد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: كهربا يُشعل أزمة بالقلعة الحمراء.. وحسم الصفقة الشتوية الثانية.. وفايلر يطرد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها آخر المستجدات بخصوص الصفقة الثانية للفريق في يناير، واقتراب 4 لاعبين من الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 2019:

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم

1- 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي في يناير

يدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويخطط فايلر لإعارة 4 لاعبين من القلعة الحمراء، وهم الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق، تلقى عددًا من العروض الخليجية للانضمام إلى أي أحد الفرق شهر يناير المقبل، بالإضافة للثلاثي، صلاح محسن، وصالح جمعة، وحسين السيد، حيث لم يشاركوا في أي مباراة تحت قيادته الفنية.

2- بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية:

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مفاجأة عن اقتراب الأحمر من حسم ثاني صفقاته الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»: «في خطوات متقدمة بشأن الصفقة الشتوية الثانية، لكن الإعلان عنها يفضل عدم الاستعجال تحسبًا لأي تغيير أو أحداث تكون خارجة عن إرادتنا».

تعرف على أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء

3- فايلر يُقرر الإطاحة بنجم الفريق:

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على الإطاحة بنجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى فايلر للإطاحة بمروان محسن مهاجم الأهلى، بعدما أهدر اللاعب أخر الفرص التي منحها له المدرب السويسري ضد مواجهة الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدورى.

وتحفظ فايلر على مستوى مروان محسن، خاصة بعد الفرص التي قدمها له في الفترة الأخيرة ولم ينجح اللاعب في استغلالها، حيث أبدي المدرب غضبه الشديد من إضاعة اللاعب للفرص السهلة ويخشي أن تستمر هذه الظاهرة في المواجهات الإفريقية.

موجز أخبار الأهلي

4- موقف "كهربا" من المشاركة مع الأهلي أمام المقاصة:

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يستعد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للظهور بأول مبارياته مع المارد الأحمر، بعد إنتقاله للفريق في صفقة انتقال حر بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ويخوض حاليًا اللاعب برنامج تأهيلي، داخل النادي الأهلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق مطلع يناير المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" عن موقف مشاركة اللاعب الأولى أمام مصر المقاصة، من عدمه والمقرر لها يوم 1 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر، أنه بنسبة كبيرة سيكون كهربا، خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مباراة المقاصة لعدم اختيار المجازفة به دون جاهزيته.

وتابع المصدر: "كهربا لم يتم تجهيزه بالشكل الكافي حتى الآن ومازال يخضع للتأهيل، بسبب عدم خوضه أي مباريات منذ تواجده مع المنتخب الوطني بالتصفيات الإفريقية، وهو ما قد يعرضه لأي إصابة غير مرجوة بالوقت الحالي".

5- اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع:

نشبت أزمة جديدة بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بسبب مطالبه المادية بخصوص عقده مع القلعة الحمراء.

وطلب كهربا الحصول على عقد إعلاني ضخم بخلاف المتفق عليه خارج قيمة عقده البالغة 9 ملايين جنيه في الموسم بعد أن وقع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

أبرز أخبار النادي الأهلي

6- الأهلي يحدد رسميًا أول ضحايا "فايلر":

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رحيل عمار حمدي وصلاح محسن لاعبا الفريق الأحمر في يناير المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير: "عمار من الأسماء المطروحة للبقاء في الفريق ولا يوجد أي غبار على ذلك".

وأضاف: "ليس لي علاقة بأي أحد يقدم عرضًا أو يتحدث عن ضم اللاعب كل هذه الأمور نضعها على رأسنا، ولكن ما يهمنا هو مصلحة النادي.. من رأيي أن عمار سيكون له دور في الفترة المقبلة، وأنا أصمم أنا لا زلنا في بداية الموسم، ولم نفعل أي شئ تمامًا، فالحسم يكون في النصف الثاني من الموسم".

وتابع عبد الحفيظ: "الأقرب هو استمرار عمار حمدي مع الأهلي أما عن صلاح محسن فسيكون هناك جلسة مع فايلر عقب مباراة بلاتينيوم لمعرفة احتياجات الفريق والعروض المقدمة للحصول على خدمات بعض اللاعبين في الفريق، ونبدأ في النظر لمصلحة النادي واللاعب".

وأتم: "فكرة البيع ليست واردة بالنسبة لنا، نفكر في الإعارات إلا إذا كان العرض مغري جدًا".

7- موعد مباراة الأهلي المقبلة:-