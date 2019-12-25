رياضة | أرتيتا يكشف عن الجهاز المعاون له في آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرتيتا يكشف عن الجهاز المعاون له في آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميكيل ارتيتا المدير الفني الجديد لنادي ارسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تشكيل الجهاز المعاون له.

وظل فريدي ليونجبرج في الجهاز الفني للفريق بعد أن تولى منصب المدير الفني لارسنال بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني يوناي إيمري.

وضم الجهاز الفني لارسنال أيضا كل من البرت ستويفنبرج وستيف راوند.

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ويعمل ستويفنبرج حاليا في الجهاز الفني لمنتخب ويلز تحت قيادة ريان جيجز، وسيتولى المنصبين معا حتى يورو 2020.

أما راوند فسبق له العمل مع المدير الفني ديفيد مويس في إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وتولى ايناكي كانا بافون منصب مدرب حراس المرمى في ارسنال قادما من صفوف برنتفورد.

ويلتقي ارسنال مع بورنموث يوم الخميس المقبل بحثا عن تحسين وضعه في جدول الترتيب في ظل احتلاله المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي.