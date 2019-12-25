رياضة | الاتحاد الإنجليزي يصدم مورينيو ويؤكد إيقاف نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإنجليزي يصدم مورينيو ويؤكد إيقاف نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد الإنجليزي عقوبة إيقاف نجم نادي توتنهام الإنجليزي ومنتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين لثلاثة مباريات قادمة، بعد واقعة مباراة تشيلسي الماضية في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي.

وكان سون قد تلقى بطاقة حمراء في لقاء الفريق أمام ضيفه تشيلسي بملعب توتنهام، والتي إنتهت بفوز البلوز بهدفين نظيفين.

وأشهر حكم المباراة أنتوني تايلور البطاقة الحمراء المباشرة في وجه سون، بعد أن تعدى على مدافع تشيلسي أنطونيو روديجير بدون كرة.

وتسببت ركلة سون بكسر بعض ضلوع روديجير، حيث تلقى الألماني ركلة قوية في صدره بسبب تدخل سون القاسي على اللاعب.

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ولجأ تايلور لتقنية حكم الفيديو المساعد لإحتساب البطاقة الحمراء، قبل أن يشرها في وجه سون في الدقيقة 63 من أحداث المباراة.

وقرر الإتحاد الإنجليزي إيقاف الشمشون الكوري ثلاثة مباريات متتالية، إلا أن إدارة نادي توتنهام تقدمت بالتماس لتخفيف العقوبة أو إلغائها، إلا أنه قوبل بالرفض وأكد الإتحاد الإنجليزي العقوبة اليوم.

وسيغيب سون عن مباريات الفريق أمام برايتون ونوريتش سيتي وساوثهامبتون، في الجولات 19 و 20 و 21 من البريمييرليج على الترتيب.

ويحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، وسيستضيف فريق برايتون في الجولة 19 بعد غد الأربعاء 26 ديسمبر بملعب توتنهام بمدينة لندن.