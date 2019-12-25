رياضة | مواعيد مباريات الأهلي| موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الأهلي| موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطوة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة، بعد أن حقق الفوز في الجولة الثانية أمام نادي الهلال السوداني.

ويواصل الفريق الأول تدريباته إستعداداً لمواجهة بلاتينيوم، بعد أن حقق الفريق فوزاً عريضاً على حساب الإتحاد السكندري أمس الإثنين، عزز به صدارته لجدول الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة.

وخاضت المجموعة المستبعدة من مباراة الإتحاد السكندري مراناً قوياً اليوم، فيما أدى اللاعبون الذين خاضوا المباراة تدريبات إستشفائية فقط.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

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وتقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري، بملعب السلام بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ترتيب المجموعة الثانية قبل إنطلاق الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا

1- النجم الساحلي التونسي 6 نقاط

2- الأهلي 3 نقاط

3- الهلال السوداني 3 نقاط

4- بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي دون رصيد.