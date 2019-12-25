رياضة | مواعيد مباريات الزمالك| موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الزمالك| موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر 2019 فى لقاء تنتظره جماهير الأبيض خاصة بعد نتائج الفريق السيئة محليًا خلال الجولات الماضية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

يحل الزمالك ضيف على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

يخرج الزمالك لمواجهة زيسكو ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر 2019 بزامبيا فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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ترتيب المجموعة قبل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي:-

مازيمبي الكونغولي 6 نقاط

الزمالك 3 نقاط

زيسكو يونايتد الزامبي نقطة

بريميرو دى أوجستو الأنجولي نقطة

وكان الزمالك قد خسر الجولة الأولى أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد بينما حقق الفوز فى الجولة الثانية على بريميرو دى أوجستو الأنجولي بهدفين دون رد.