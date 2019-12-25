رياضة | موجود في الأهلي.. مرتضى يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" من يقوم بالسحر ضد الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجود في الأهلي.. مرتضى يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" من يقوم بالسحر ضد الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفعل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، ليواصل السقوط والتعثر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضي منصور في تصريحات لـ"الخليج 365 الرياضي": "الشبكة مقفولة"، في إشارة لعدم تمكن الفريق من هز شباك الإنتاج في مباراة اليوم.

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وتابع: "سيد عبد الحفيظ وممدوح عباس عاملين سحر للزمالك وادي الشبكة فيها ايه شوف يا بيه، ده كفر وربنا يحلها من عنده".

وأضاف: "شوفت فايلر مش مصدق نفسه انه بيكسب وسيد عبد الحفيظ ده كفر ومعمولنا سحر عشان نخسر".

وحضر مرتضي منصور لقاء اليوم أمام الإنتاج الحربي بالرغم من العقوبة الموقعة عليه من اتحاد الكرة بايقافه ثلاثة مباريات بالدوري .

وواصل الزمالك نزيف النقاط بعد تعادل اليوم خاصة بعدما تعادل الفريق مع سموحة في المباراة السابقة وخسر قبلها من طلائع الجيش.