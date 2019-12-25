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فاردي يوجه رسالة قوية لليفربول قبل المواجهة المرتقبة

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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فاردي يوجه رسالة قوية لليفربول قبل المواجهة المرتقبة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أكد جيمي فاردي مُهاجم فريق ليستر سيتي، على قدرة فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الممتاز، والتي تقام على ملعب "كينج باور"، الخمس المقبل.

 

وقال "فاردي" في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" نستحق أفضل مما نحن عليه الآن".

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وتابع: "سنواجه ليفربول، مثلما نلعب أي مباراة في الدوري، يُمكننا إيذاء المنافسين عندما نلعب ونحن بأفضل حالاتنا".

 

وأتم:" نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من مانشستر سيتي، ونستعد الآن بقوة لمواجهة ليفربول".

 

ويحتل ليستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتربع ليفربول على عرش الصدارة برصيد 49 نقطة.

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