انت الان تتابع تشيلسي يفتح خزائنه لضم نجم ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسيل موهبة إيسكو لعاب أكثر من فريق أوروبي عملاق.

يرى تقرير صحفي أن تشيلسي بدأ التحرك رسمياً من أجل ضم نجم يحمل قميص ريال مدريد منذ سنوات. الفريق اللندني يأمل في إقناع "الميرنغي" بالتخلي عن نجمه، الذي يجلس كثيراً على دكة البدلاء.

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن فريق تشيلسي عرض على ريال مدريد مبلغ 44 مليون جنيه استرليني، من أجل ضم نجم "الميرنغي" إيسكو في فترة الانتقالات الشتوية، حيث يأمل الفريق الإنجليزي في حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

ويعد إيسكو هدفاً لأكثر من فريق إنجليزي على غرار أرسنال ومانشستر سيتي، بيد أن تشيلسي هو الفريق الأكثر رغبة في الاستفادة من خدمات نجم ريال مدريد، إذ وضع "البلوز" مبلغ 44 مليون جنيه استرليني على طاولة ريال مدريد بداية هذا الأسبوع، حسب المصدر نفسه.

ويرغب تشيلسي في تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي بأكثر من صفقة مميزة، فقد وضعت إدارة الفريق مبلغ 150 مليون جنيه استرليني تحت تصرف المدرب الشاب فرانك لامبارد، الذي يأمل في قيادة الفريق اللندني إلى أبعد نقطة ممكنة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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ويرى المدرب فرانك لامبارد أن ضم إيسكو إلى صفوف الفريق سيعطي إضافة قوية إلى تشكيلة الفريق لاسيما في خط الوسط، إذ يتمتع الدولي الإسباني بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بالكرة واختراق أقوى دفاعات الخصوم، وذلك بالاعتماد على تمريراته الدقيقة للغاية ومراوغاته المميزة.

وأفادت "ذا صن" أن إيسكو يفتقر إلى اللعب بانتظام في تشكيلة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إذ خاض الموهوب الإسباني 13 مباراة فقط في الدوري الإسباني، وجلس في أكثر من مرة على مقاعد البدلاء.

وذكرت الصحيفة أن اعتماد زين الدين زيدان على إيسكو في مباريات "الأبيض الملكي" الأخيرة قد يشكل ضربة قوية لآمال تشيلسي في الحصول على خدمات إيسكو، الذي يتمتع بموهبة كبيرة فوق المستطيل الأخضر.

الجدير ذكره أن إيسكو (27 عاماً)، انتقل إلى ريال مدريد سنة 2013 قادماً من فريق ملقا. وفاز الدولي الإسباني مع ريال مدريد بأكثر من لقب محلي وقاري. ويرتبط إيسكو بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022.