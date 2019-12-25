الامارات | توتنهام: قادرون على متابعة كل مشجع بالكاميرات

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام: قادرون على متابعة كل مشجع بالكاميرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقارير صحافية إنجليزية بتوقيف مشجع لتشلسي، على خلفية إساءات عنصرية وجهها إلى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ - مين، خلال مباراة فريقه توتنهام ضد ضيفه اللندني، ضمن الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، شهدت أيضاً إساءات لمدافع تشلسي الألماني أنطونيو روديغر.

وأثارت المباراة التي انتهت بفوز تشلسي 2-صفر، ليلة الأحد، ضجة واسعة بسبب الإساءات العنصرية لروديغر من قبل مشجعي توتنهام، بعد حادثة على أرض الملعب بينه وبين سون أدت إلى طرد الأخير بعد العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (فار).

وتوقف اللقاء لبعض الوقت في الشوط الثاني، بسبب الإساءة للمدافع ذي البشرة السوداء، مع إطلاق القيمين على الملعب نداءات عبر مكبرات الصوت، قالوا فيها: إن «تصرفاً عنصرياً من قبل المشجعين، يؤثر في المباراة».

ورغم أن التركيز انصب على ما تعرض له روديغر، فقد أفادت تقارير صحافية، في وقت متأخر ليل الإثنين، لاسيما لصحيفة «ذا غارديان»، وشبكة «سكاي سبورتس»، عن توقيف مشجع لتشلسي على خلفية إساءات عنصرية وجهها إلى اللاعب الكوري الجنوبي.

وأكدت شرطة لندن لوكالة فرانس برس توقيف شخص على خلفية شبهة الإساءة العنصرية، خلال المباراة، دون أن تحدد إلى أي نادٍ ينتمي. وأوضحت الشرطة أن المشجع طرد من الملعب، وأوقف خلال المباراة.

وبحسب التقارير الإنجليزية، أوقفت الشرطة ستة أشخاص على هامش المباراة بسبب مخالفات مختلفة، لكن الإساءة لروديغر لم تكن من ضمنها.

Advertisements

وبعدما تعهد توتنهام بفتح تحقيق في ما تعرض له روديغر، أكد نادي شمال لندن، ليل الإثنين، أن هذا التحقيق لم يصل بعد لخلاصة قاطعة. وأوضح «نحن قادرون على متابعة كل مشجع من خلال الكاميرات، وأمضينا ساعات عدة في مراجعة التسجيلات (...) تواصلنا أيضاً مع متخصصين بقراءة حركة الشفاه لدراسة التسجيلات، وتواصلنا مع تشلسي من أجل الحصول على معلومات إضافية من لاعبيه».

وتابع توتنهام «لقد أخذنا إفادات أيضاً من أطراف آخرين كانوا حاضرين في ذاك الوقت، والشرطة ستقوم بمراجعة الأدلة إلى جانبنا»، مشدداً على أنه سيواصل التحقيق «بشكل معمق» في هذه القضية.

وبلغت مفاعيل المسألة المستوى السياسي في إنجلترا، مع ترحيب وزير الرياضة، نايجل آدامس، بقرار توتنهام التحقيق في ما جرى على ملعبه. وبعد دعوات، لاسيما من الاتحاد المحلي، إلى الحكومة لفتح تحقيق من قبلها، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الحكومة «ستواصل العمل مع كل السلطات على هذه المسألة، بما فيها رابطة اللاعبين»، من دون أن يستبعد «اتخاذ إجراءات جديدة، في حال دعت الحاجة».

• مباراة تشلسي وتوتنهام تثير ضجة واسعة بسبب الإساءات العنصرية.

• توقف اللقاء لبعض الوقت في الشوط الثاني بسبب الإساءة إلى اللاعبين.

• مشجع لتشلسي يسيء إلى المهاجم الكوري سون هيونغ - مين.