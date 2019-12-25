الامارات | رسمياً.. إيغور خارج حسابات الشارقة لمدة شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إيغور خارج حسابات الشارقة لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة، عبر صفحته على «تويتر»، أن لاعب الفريق الأول، البرازيلي إيغور كورنادو، سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة، وسيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة شهرين، علماً بأن إيغور تعرض للإصابة خلال مباراة الشارقة مع حتا، أول من أمس، في كأس رئيس الدولة، إذ أسهم في قيادة فريقه للفوز في المباراة، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتمنى نادي الشارقة عاجل الشفاء للاعبه.

ويمثل غياب لاعب مهم ومؤثر مثل إيغور ضربة كبيرة لفريق الشارقة، الذي يتصدّر حالياً ترتيب فرق دوري الخليج العربي، ويتطلع إلى الحفاظ على اللقب.