الامارات | بعثة الدراجات إلى مصر للمشاركة في «عربية المضمار»

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الدراجات إلى مصر للمشاركة في «عربية المضمار» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر، اليوم، بعثة منتخب الدراجات متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، وتضم منتخبات الكبار والشباب والإناث، للمشاركة في البطولة العربية للمضمار التي ستقام في المضمار الجديد بالقاهرة، في الفترة من 27 إلى 30 الجاري، وتتضمن منافسات في السرعة والمطاردة الفردية والفرقية والسكراتش والكيرين والنقاط والكيلو.
وتضم البعثة أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات عبدالناصر عمران الشامسي، والمدرب الوطني بدر ميرزا، ومساعد المدرب شريف عبدالله، والمدربة ربا حيلاني، والحكم المرافق سيف سرور الشرقي، والجهاز الإداري والتقني الذي يضم حسين مال الله ومعاذ المنصوري وميشيل ايرا وجون باول، ونجوم منتخب الكبار يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وماجد عبدالرحيم ومحمد المنصوري وسيف معيوف وجابر المنصوري وخالد معيوف ووليد النقبي، وثنائي منتخب الشباب علي حميد محراب وراشد المنصوري، بالإضافة إلى ثنائي منتخب الإناث صفية الصايغ وشيخة عيسى.
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