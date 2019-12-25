الامارات | زيادة قيمة جوائز بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 13.6%

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قيمة جوائز بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 13.6% والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى للتنس، أمس، زيادة قيمة الجوائز المالية بنسبة 13.6%، في خطوة ستفيد بالدرجة الأولى اللاعبين الذين سيخرجون من المنافسة في أدوار مبكرة.
وأشار المنظمون إلى أن القيمة الإجمالية للجوائز، ستصبح 71 مليون دولار أسترالي (49.1 مليون دولار أميركي).
وسيحصل الفائزان لدى الرجال والسيدات، في البطولة التي تنطلق 20 الشهر المقبل، على 4.12 ملايين دولار أسترالي، أي بزيادة طفيفة على العام الماضي، على عكس الزيادات التي سيستفيد منها اللاعبون الذين يخسرون في الأدوار السابقة.
وسيحصل الخاسر في الدور الأول على 90 ألف دولار أسترالي، بزيادة 20%، بينما يحصل من يودع البطولة من الدور الثاني على 128 ألف دولار أسترالي، بزيادة 21.9%.
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