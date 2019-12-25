الامارات | 4 دقائق تكفي شباب الأهلي للفوز على النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دقائق تكفي شباب الأهلي للفوز على النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز شباب الأهلي هدفين في أربع دقائق، ليحقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، أمس، على استاد الوصل في زعبيل، ويتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وشهدت المباراة أداء قوياً من الفريقين في الشوط الثاني، إذ حسم شباب الأهلي اللقاء بإحرازه هدفين، عن طريق ليوناردو دي سوزا (54) ومحمد مرزوق (58)، بينما لم يكن الهدف الذي أحرز ألفارو نيغريدو كافياً لعودة النصر في اللقاء.

سيطر شباب الأهلي على وسط الملعب في أول 10 دقائق، بعدما دفع المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، بثلاثة لاعبين في خط الوسط، هم عيد خميس وعبدالله النقبي والسويسري ديفيد مارياني، إذ كاد «فرسان دبي» يحرز الهدف الأول من أول هجمة منظمة قادها المولدوفي لوفانور هنريكي، الذي مرّر الكرة إلى النقبي، لينفرد بالحارس أحمد شامبيه، ويلعبها إلى أحمد خليل، لكن التشيلي، إستيبان بافيز، أبعد الكرة قبل أن يسددها خليل في المرمى الخالي من حارسه (10).

ورغم سيطرة شباب الأهلي على مجريات اللعب، إلا أن التنظيم الدفاعي من جانب النصر كان جيداً، خصوصاً مع الرقابة القوية التي تم فرضها على البرازيلي ليوناردو دي سوزا، وأحمد خليل، إذ حصل «فرسان دبي» على أكثر من ركلة حرة مباشرة، لكن غابت الدقة عن تسديدات خليل باتجاه المرمى، بينما سدد مارياني تسديدة قوية مرت بجوار القائم (20).

من جهته، دخل النصر أجواء اللقاء بعد مرور 25 دقيقة، بعدما نشط التشيلي بافيز، والبرتغالي أنطونيو كارفالهو، والهولندي براندلي كواس، في بناء الهجمات، وكاد الإسباني، ألفارو نيغريدو، يحرز هدفاً جميلاً من هجمة مرتدة، وراوغ محمد جابر، لكن دفاع شباب الأهلي أبعد الكرة قبل أن يسددها مهاجم النصر في المرمى (26).

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وارتفع مستوى الفريقين في الدقائق الـ10 الأخيرة من الشوط الأول، خصوصاً مع تحسن أداء «العميد»، وحصول الفريق على أكثر من ركلة ركنية، لكن دفاع شباب الأهلي تألق في إبعاد الكرة، بينما أهدر وليد عباس فرصة محققة لـ«فرسان دبي»، عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، ولكنه سددها فوق العارضة (32).

وفي الشوط الثاني، استعاد شباب الأهلي سيطرته على مجريات اللعب، وأهدر عبدالله النقبي فرصة خطرة في الدقيقة 51، بعدما مرر أحمد خليل كرة جميلة انفرد على أثرها النقبي بالمرمى، لكنه سدد الكرة فوق العارضة، قبل أن يحرز البرازيلي، ليوناردو دي سوزا، الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة، سددها بطريقة رائعة في المرمى (54)، بينما أضاف محمد مرزوق الهدف الثاني من كرة سددها وليد عباس، وأكملها مرزوق بمهارة في المرمى (58).

من جانبه، تأثر أداء لاعبي النصر سلباً عقب الهدفين، رغم انفعال المدرب يوريتش، ومطالبته اللاعبين بالهدوء والتركيز، لكن شباب الأهلي واصل أفضليته، وكاد يحرز الهدف الثالث في مناسبتين، الأولى من ركلة ركنية وصلت إلى محمد جابر، الذي لعب الكرة برأسه ووصلت إلى وليد عباس، لكنه سدد الكرة فوق العارضة (67)، أما الثانية فمن هجمة مرتدة قادها عبدالعزيز هيكل ولوفانور، قبل أن تصل إلى ليوناردو الذي سدد الكرة بجوار القائم (69).

وفي الدقيقة 71 أعاد ألفارو نيغريدو النصر إلى أجواء اللقاء، بعدما أحرز الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة لعبها محمود خميس، وحولها اللاعب الإسباني برأسه في المرمى، لكن شباب الأهلي حافظ على تقدمه، وتأهل إلى دور الثمانية.

بافيز يعترض على كرونسلاف

أبدى لاعب النصر، التشيلي إستيبان بافيز، اعتراضه على قيام مدرب «العميد»، الكرواتي كرونسلاف يوريتش، باستبداله في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ونزول خالد جلال بدلاً منه، إذ وجّه بافيز اللوم إلى المدرب، مؤكداً رغبته في استكمال اللعب، قبل أن يخرج من الملعب ويجلس بعيداً عن مقاعد البدلاء الخاصة بلاعبي النصر.