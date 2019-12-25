الامارات | راشد الظاهري أفضل سائق «كارتينغ» في موسم 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الظاهري أفضل سائق «كارتينغ» في موسم 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتخب مشجعو وعشاق الكارتينغ حول العالم البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري، ليكون أفضل سائق «كارتينغ» من فئة الميني في موسم 2019.

وحصل راشد الظاهري على أعلى نقاط في الترتيب بناء على نتائجه، خلال الموسم، فضلاً عن تصويت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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من جانبه علّق نائب رئيس «الاتحاد الدولي للسيارات» محمد بن سليم، في تغريدة له على حسابه في «تويتر» قائلاً: «أحسنت يا راشد، أنت أفضل سائق في فئة الميني 2019، تهانينا لك، أنا معجب بالمواهب الشابة، وأشجعك على الاستمرار بهذا الأداء نفسه».

وقال بيان صحافي: «يعود جزء كبير من الفضل في مستوى البطل الإماراتي راشد الظاهري إلى انضمامه إلى فريق بارولين ريسينغ، حيث ظهر بشكل قوي بعد عمل شاق في تدريبات مكثفة من فريقه الجديد».

بدوره، قال راشد الظاهري: «يشرفني أن أحظى بالتقدير من قبل الكثير من محبي رياضة سباقات السيارات الكارتينغ كأفضل سائق في الفئة التي أتنافس عليها، وهذا التتويج يمنحني حافزاً إضافياً لتعزيز قدراتي، والبقاء بين أفضل السائقين في العالم، مجدداً أشكر جميع من وثق بقدراتي، وأعد الجميع بتحقيق بطولات أكثر، والحصول على المزيد من الألقاب مع فريقي بارولين ريسينغ».