شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات ساخنة في ختام الجولة العاشرة للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام، الأربعاء، 4 مباريات في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، الأولى تجمع إنبى بقيادة حلمى طولان، مع حرس الحدود الذي يقوده طارق العشرى، في الثانية والنصف ظهرا على ملعب بتروسبورت، ويدخل الأول المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يمر بأفضل حالاته بسبب الانتصارات التي يحققها تحت القيادة الفنية لطولان الذي نجح في انتشال الفريق من كبوته ليصل رصيده 13 نقطة في المركز الثامن، بعد فوزه الأخير على وادى دجلة 3-2 ويتطلع لمواصلة الصحوة بتحقيق فوز جديد يدفعه لمركز متقدم بالجدول، فيما يحتل الحدود المركز العاشر برصيد 10 نقاط ويسعى لتجاوز عقبة الفريق البترولى للتقدم خطوة في الجدول.

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على الجانب الآخر، يستضيف سموحة بقيادة حسام حسن نظيره الجونة بقيادة بيدرو بارنى الذي تولى المسؤولية مؤخرا خلفا لرضا شحاتة.

في مباراة أخرى، يلتقى طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى مع المصرى الذي يقوده إيهاب جلال في الخامسة مساء اليوم على ملعب السويس، ويملك الأول 7 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما يبحث المصرى عن تصحيح الأوضاع بسبب نزيف النقاط الذي أفقد الفريق الكثير من النقاط وآخرها التعادل مع بيراميدز 1-1 ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر.

وتختتم مواجهات اليوم بلقاء بيراميدز الذي يقوده حاليا عبدالعزيز عبدالشافى، مع وادى دجلة في السابعة والنصف على ملعب الدفاع الجوى، ويبحث كل فريق عن نقاط المباراة للعودة لكسر حاجز النزيف، بعد تعادل الأول مع المصرى واحتلاله المركز السابع برصيد 13 نقطة، وركز المدير الفنى خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها، فيما يحتل دجلة المركز السابع عشر، برصيد 6 نقاط بعد خسارته الأخيرة من إنبى 2-3.