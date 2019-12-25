شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى زامبيا فجر اليوم لمواجهة زيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير، فجر «الأربعاء»، بعثة الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، إلى زامبيا، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها في زامبيا.

وقرر الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى كارتيرون، السفر إلى زامبيا بنفس قائمة الفريق الأبيض التي أعلنها قبل مباراة الإنتاج الحربى، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا كالتالى، حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، محمد صبحى، وفى خط الدفاع، محمود علاء، محمد عبدالغنى، محمد عبدالسلام، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام، وفى خط الوسط، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى، وفى خط الهجوم، مصطفى محمد، عمر السعيد. ويأمل باتريس كارتيرون في تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى في المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام مازيمبى، والفوز على أول أغسطس، ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبدالله جمعة ومحمود عبدالعزيز للإصابة ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية.

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من جانبه، قام هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ورئيس بعثة الفريق، وبصحبته أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة، ومحمد بدر، المدير المالى، بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، والذى ستقام عليه مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبى، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل. ووصف زادة الملعب بأن أرضيته عشبية جيدة ويتسع لـ٤٠ ألف مشجع.

كان زادة قد سافر إلى زامبيا بصحبة أيمن حافظ ومحمد بدر، لتنظيم معسكر الزمالك، والاطمئنان على إقامة الفريق وترتيبات المعسكر الذي يسبق المباراة، بالإضافة إلى رؤية ملاعب التدريب وتحديد المسافة بينها وبين الفندق لتنظيم تحركات البعثة، بالإضافة للاطمئنان على أرضية الملعب.

في شأن مختلف، حدد مجلس إدارة الزمالك القيمة المالية الجديدة لعضوية النادى، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العمومية التي أقيمت في سبتمبر الماضى، وفى إطار سعى الإدارة لتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادى الفترة القادمة، وجاءت قيمة العضويات الجديدة على النحو التالى، مؤهل عال: 200 ألف جنيه، مؤهل متوسط: 225 ألف، بدون مؤهل: 250 ألف جنيه، الفئات المستثناة: 70 ألف جنيه.

كما أعلنت الإدارة عن قيمة عضويات النادى لفرعه الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، وجاءت على النحو التالى: العضويات من 1 إلى 1000 مؤهل عال: 80 ألف جنيه، مؤهل متوسط: 100 ألف جنيه، بدون مؤهل: 120 ألف جنيه، العضويات من 1001 إلى 2000 مؤهل عال: 100 ألف جنيه، مؤهل متوسط: 125 ألف جنيه، بدون مؤهل: 150 ألف جنيه، العضويات من 2001 إلى 3000 مؤهل عال: 120 ألف جنيه، مؤهل متوسط: 145 ألف جنيه، بدون مؤهل: 170 ألف جنيه، العضويات من 3001 إلى 4000 مؤهل عال: 140 ألف جنيه، مؤهل متوسط: 165 ألف جنيه، بدون مؤهل: 195 ألف جنيه، العضويات من 4001 إلى 5000 مؤهل عال: 160 ألف جنيه، مؤهل متوسط: 185 ألف جنيه بدون مؤهل: 210 آلاف جنيه.