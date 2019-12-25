مدرب أبها: كيف أنافس ولاعب واحد يساوي 10 في فريقي؟

كشف عبدالرزاق الشابي، مدرب نادي أبها، أن الفريق عانى من شح الإمكانات في بداية الموسم، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي أثرت على مستوى الفريق.

ويتواجد أبها في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال المدرب التونسي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: عانينا من شح في الإمكانيات المادية ببداية الموسم، كما أن أرضيتنا ملعبنا صالحة بنسبة 50%.

وأضاف: ليس لدي مكتب أجلس عليه في مقر أبها، وأقيم الاجتماعات الفنية للفريق في منزلي، واللاعبون يبدلون ملابسهم في السيارة بسبب عدم وجود غرفة تبديل الملابس.

وأردف الشابي: هناك لاعبون في الدوري السعودي تساوي قيمتهم 10 لاعبين في أبها، لو توفرت الإمكانيات لأبها لاخترنا لاعبين مناسبين أكثر للفريق.